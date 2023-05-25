Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор станет частью международных железнодорожных маршрутов

Азербайджан является важным участником проекта транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Мы инициировали также создание Зангезурского коридора, который не только свяжет основную часть страны с ее Нахчыванской Автономной Республикой, но и станет частью международных железнодорожных маршрутов", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в Азербайджане функционируют 8 международных аэропортов, два из которых - в Физули и Зангилане - на освобожденных от оккупации землях - построены за последние два года. "Девятый международный аэропорт строится в освобожденном Лачине и будет сдан в эксплуатацию в 2025 году", - добавил Президент Азербайджана.

Он сообщил, что наша страна обладает одним из самых крупных воздушных грузовых флотов в регионе с грузооборотом более 500 тысяч тонн в год.