Президент Ильхам Алиев принимает участие в Москве в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе

25 мая в Москве проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии в качестве гостя.

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