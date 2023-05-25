https://news.day.az/officialchronicle/1567524.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в Москве в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
Президент Ильхам Алиев принимает участие в Москве в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
25 мая в Москве проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии в качестве гостя.
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