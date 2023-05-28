Президент Ильхам Алиев: Если Армения вновь не обманет и не изменит свою позицию, то мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем

После того, как Армения уже признала нашу территориальную целостность, для мирного договора фактически не осталось никаких серьезных препятствий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

Глава государства выразил уверенность, что мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем, если Армения вновь не обманет и вновь не изменит свою позицию. "Если будет подписан, - очень хорошо, если не будет подписан - в любом случае, Азербайджанское государство не столкнется из-за этого с какой-либо проблемой, потому что именно мы - сильная сторона, мы обладаем сильной позицией за столом переговоров, у нас сильные позиции на границе. Даже без подписания мирного договора мы будем жить спокойно и в условиях безопасности", - подчеркнул Президент Азербайджана.