В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Израиля Ицхака Герцога

30 мая состоялась церемония официальной встречи Президента Государства Израиль Ицхака Герцога, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Израиля был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретили Президента Государства Израиль Ицхака Герцога и его супругу Михаль Герцог.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Израиля.

Президент Ицхак Герцог поприветствовал азербайджанских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Государства Израиль и Азербайджанской Республики.

Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Израиля Ицхаку Герцогу и его супруге Михаль Герцог, а израильская делегация - Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и его супруге Мехрибан Алиевой.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Главы государств сделали официальное фото.