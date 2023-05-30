В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Израиля Ицхака Герцога
30 мая состоялась церемония официальной встречи Президента Государства Израиль Ицхака Герцога, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Израиля был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретили Президента Государства Израиль Ицхака Герцога и его супругу Михаль Герцог.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Израиля.
Президент Ицхак Герцог поприветствовал азербайджанских солдат.
Главы государств обошли строй почетного караула.
Прозвучали государственные гимны Государства Израиль и Азербайджанской Республики.
Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Израиля Ицхаку Герцогу и его супруге Михаль Герцог, а израильская делегация - Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и его супруге Мехрибан Алиевой.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
Главы государств сделали официальное фото.
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