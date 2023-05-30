Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Ицхака Герцога в расширенном составе

30 мая состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Государства Израиль Ицхака Герцога в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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