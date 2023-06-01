Началась неформальная встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном, Шарлем Мишелем, Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном

1 июня в Кишинэу началась неформальная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, Канцлера Федеративной Республики Германии Олафа Шольца и Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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