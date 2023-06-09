Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон Азербайджана "Об общественном участии"

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "Об общественном участии", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно изменениям:

1. В статье 1.0.4 слова "по соответствующим вопросам" заменяются на "а также по вопросам общественного и местного значения, обсуждаемым центральными, местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления"; в этой же статье после слова "подготовка" следует дополнение - "(изучение)".

2. В статье 1.0.8 после слова "проектам" следует дополнение - "или вопросам общественного и местного значения, обсуждаемым центральными, местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления", а слова "центральные и местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления" заменяются на "эти органы".

3. В статье 7.1.5 после слова "общественное" следует дополнение - "и местные".

4. В статьях 16.1 и 17.1 после слова "проекты" следует дополнение - "или обсуждаемые вопросы общественного и местного значения".