Узбекистан всегда радуется успехам Азербайджана

Мы всегда, как близкие соседи, близкие страны, гордимся, радуемся успехам Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Узбекистана подчеркнул, что в Узбекистане гордятся авторитетом Азербайджана на международной арене, в целом, его достижениями за последние годы во всех направлениях. "Так что, мы, как близкие соседи, очень радуемся и желаем успехов", - отметил Шавкат Мирзиёев.