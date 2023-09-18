https://news.day.az/officialchronicle/1598761.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему «Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести»
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему «Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести»
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
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