Президент Ильхам Алиев назвал дату возвращения в Зангилан первых жителей

Мы вкладываем большие средства в инфраструктуру Зангилана. Утвержден генеральный план города. Уже реализуется несколько проектов по строительству жилья. Надеюсь, в 2025 году, а может быть, и раньше, в город Зангилан вернутся первые жители.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

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