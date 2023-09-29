https://news.day.az/officialchronicle/1602335.html Президент Ильхам Алиев назвал дату возвращения в Зангилан первых жителей
Президент Ильхам Алиев назвал дату возвращения в Зангилан первых жителей
Мы вкладываем большие средства в инфраструктуру Зангилана. Утвержден генеральный план города. Уже реализуется несколько проектов по строительству жилья. Надеюсь, в 2025 году, а может быть, и раньше, в город Зангилан вернутся первые жители.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.
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