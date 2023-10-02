https://news.day.az/officialchronicle/1603001.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы можем вступить в эпоху мира на Южном Кавказе
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы можем вступить в эпоху мира на Южном Кавказе
Опыт восстановления нашей территориальной целостности - явление очень уникальное и неповторимое. Мы положили конец конфликту. В результате разрешения этого конфликта мы сохранили свое достоинство и восстановили международное право.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.
"Сегодня мы можем вступить в эпоху мира на Южном Кавказе. Это наше мнение. Сотрудничество, взаимовыгодные проекты, взаимная польза - все это мы сегодня демонстрируем", - подчеркнул глава государства.
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