https://news.day.az/officialchronicle/1602955.html Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса - ФОТО - ВИДЕО
2 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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