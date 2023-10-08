Президенту Ильхаму Алиеву принадлежат большие заслуги в укреплении дружбы, братства между нашими народами

Азербайджан - стратегический партнер Грузии, дружественная страна. Между нашими странами веками существовали дружеские и братские отношения. Традиционная дружба между нашими народами продолжается, и господин Президент Ильхам Алиев внес в это дело огромный вклад. Ему принадлежат большие заслуги в укреплении этой дружбы и братства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в совместном с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы в Тбилиси.

По его словам, Грузия успешно продолжает долгосрочное стратегическое партнерство с Азербайджаном.

"В то же время хотел бы отметить и то, что отцу господина Президента - покойному Президенту Гейдару Алиеву принадлежат исключительные заслуги в развитии нашей дружбы, он заложил ее фундамент. Здесь мы ознакомились с выставкой, посвященной 100-летию Гейдара Алиева. Пользуясь возможностью, я поздравляю по этому случаю господина Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ", - подчеркнул премьер-министр Грузии.