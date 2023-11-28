Президент Ильхам Алиев: Армения на 70 дней задержала ответ на представленные Азербайджаном предложения по тексту мирного договора

На представленные Азербайджаном Армении 11 сентября 2023 года предложения по тексту мирного договора Армения ответила 21 ноября. Таким образом, Армения задержала свой ответ на 70 дней.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном 27 ноября.

Было отмечено, что семидесятидневная задержка еще раз демонстрирует, что Армения использует текст мирного договора как предлог для затягивания переговорного процесса.

В ходе переговоров стороны также провели обмен мнениями об очередной встрече комиссий по делимитации государственной границы, которая состоится 30 ноября на азербайджано-армянской условной границе.