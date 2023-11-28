Президент Ильхам Алиев поставил условие перед Блинкеном

27 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Блинкен попросил дать разрешение на визит помощника государственного секретаря США Джеймса О'Брайена в декабре в Азербайджан с целью нормализации отношений.

Президент Ильхам Алиев согласился с этим предложением с одним условием, что после этого визита будет снят необоснованный запрет на визиты высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США.

Государственный секретарь Блинкен принял это.