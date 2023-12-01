Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Румынии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Румынии Клаусу Вернеру Йоханнису по случаю Национального праздника Республики Румыния.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны.

Азербайджано-румынские отношения имеют добрые традиции. Нынешний уровень развития и расширение день ото дня наших межгосударственных отношений, наглядно отражающих в себе эти традиции, вызывают удовлетворение.

Сегодня существуют хорошие возможности для дальнейшего углубления связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Верю, что совершенные в последнее время взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, регулярные контакты внесут значительный вклад в укрепление нашего стратегического партнерства, более эффективное использование широкого потенциала взаимодействия в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Румынии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.