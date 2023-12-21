Искренние кадры Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с детьми шехидов

Сегодня в Ханкенди состоялся футбольный матч между командами "Карабах" и MOİK Баку.

Как сообщает Day.Az, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева вместе с детьми шехидов наблюдали за матчем на стадионе.

В это время были запечатлены искренние кадры главы государства и первой леди с детьми шехидов.

Представляем вниманию читателей эти кадры: