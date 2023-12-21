https://news.day.az/officialchronicle/1624066.html Искренние кадры Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с детьми шехидов - ФОТО
Искренние кадры Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с детьми шехидов - ФОТО
Сегодня в Ханкенди состоялся футбольный матч между командами "Карабах" и MOİK Баку.
Как сообщает Day.Az, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева вместе с детьми шехидов наблюдали за матчем на стадионе.
В это время были запечатлены искренние кадры главы государства и первой леди с детьми шехидов.
Представляем вниманию читателей эти кадры:
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