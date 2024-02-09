Премьер-министр Грузии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

9 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Ираклий Кобахидзе поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности на благо Азербайджана.

Поблагодарив за оказанное внимание и поздравление, Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, поздравил Ираклия Кобахидзе с утверждением на пост премьер-министра Грузии, пожелал ему успехов в деятельности.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразили уверенность в том, что наши дружеские, братские отношения и стратегическое партнерство и впредь будут развиваться и укрепляться, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

Новость обновляется