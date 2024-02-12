https://news.day.az/officialchronicle/1636757.html Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич поздравила Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич поздравила Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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