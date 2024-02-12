Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич поздравила Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.