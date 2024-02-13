Президент Республики Польша поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Польша Анджей Дуда направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики и желаю успехов в выполнении этой почетной, а также ответственной миссии.

Надеюсь, что многолетняя дружба и продуктивное сотрудничество между Польшей и Азербайджаном и впредь будут динамично развиваться и принесут ощутимую пользу как нашим государствам, так и народам. Также надеюсь на продолжение интенсивного политического диалога между нашими странами и устойчивое развитие двусторонних отношений путем реализации совместных проектов и обязательств, в частности, в экономической сфере. Надеюсь, что отношения Азербайджана с Европейским Союзом еще более углубятся в рамках нового Соглашения о сотрудничестве, что принесет значительную пользу и в двусторонней сфере.

Господин Президент, желаю Вам в очередной срок полномочий реализовать все намеченные Вами программы по всестороннему развитию Азербайджана, укреплению имиджа страны на международной арене.

Кроме того, еще раз подтверждаю приглашение посетить Польшу в удобное для Вас время.

Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов в Вашей деятельности во имя укрепления Азербайджанской Республики и благополучия всех ее граждан", - говорится в письме.