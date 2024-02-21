https://news.day.az/officialchronicle/1639140.html Губернатор провинции Южный Синай Арабской Республики Египет направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Губернатор провинции Южный Синай Арабской Республики Египет направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Губернатор провинции Южный Синай Арабской Республики Египет Халид Фуда Садиг направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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