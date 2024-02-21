Губернатор провинции Южный Синай Арабской Республики Египет направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Губернатор провинции Южный Синай Арабской Республики Египет Халид Фуда Садиг направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.