Президент Монтенегро поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Монтенегро Яков Милатович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
От имени граждан Монтенегро и от себя лично искренне поздравляю Вас с победой на президентских выборах, желаю Вашей стране дальнейшего развития, Вашему народу - процветания.
Уверен, что мы будем развивать наши надежные дружественные отношения на двустороннем, региональном, международном уровнях во имя взаимных интересов. Прежде всего, я готов способствовать интенсификации коммуникации, укреплению сотрудничества в экономической, туристической и энергетической сферах.
Желаю Вашей стране постоянного успеха, выражаю уверенность в том, что наши связи будут расширяться и впредь.
Прошу принять мое высочайшее почтение и искренние пожелания", - говорится в письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре