Президент Ильхам Алиев: Я верил, что мы вернемся в Ходжалы и здесь будет возведен мемориальный комплекс для увековечения памяти жертв

Проект мемориального комплекса для увековечения памяти жертв Ходжалы был готов давно, было выбрано и место. Однако у меня каждый год появлялись некоторые сомнения, связанные со строительством мемориального комплекса, поэтому я откладывал это событие, этот проект.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

"Потому что, так же, как и вы, я верил и знал, что мы вернемся сюда, вернемся в Ходжалы и здесь будет возведен мемориальный комплекс для увековечения памяти невинных жертв", - отметил глава государства.