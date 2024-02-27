Верховный комиссар ООН по делам беженцев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.