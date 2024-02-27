https://news.day.az/officialchronicle/1640603.html Верховный комиссар ООН по делам беженцев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Верховный комиссар ООН по делам беженцев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре