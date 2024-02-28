Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН поздравила Президента Ильхама Алиева

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени Всемирной продовольственной программы передаю Вам самые искренние поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Я также поздравляю Вас в связи с избранием Азербайджана в качестве страны, принимающей 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29). Этот исторический момент является для Азербайджанской Республики шансом с точки зрения выдвижения на первый план глобальной политической повестки дня таких вопросов, как продовольственная безопасность, изменение климата и мир.

Ваше превосходительство, под Вашим мудрым лидерством Правительство Азербайджана продолжит борьбу с такими глобальными вызовами, как влияние изменения климата на продовольственную безопасность в пострадавших от конфликта и других уязвимых регионах.

Всемирная продовольственная программа ООН готова к взаимодействию для сохранения вопросов продовольственной безопасности и изменения климата в качестве основной темы глобальной повестки дня.

Ваше превосходительство, примите мое высочайшее почтение", - говорится в письме.