https://news.day.az/officialchronicle/1641670.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Албании Эди Рамой в расширенном составе - ФОТО
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Албании Эди Рамой в расширенном составе - ФОТО
1 марта состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Албания Эди Рамой в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре