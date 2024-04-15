Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Словацкой Республики

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Словацкой Республики Питеру Пеллегрини, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Словацкой Республики.

Развитие наших дружественных отношений со Словакией представляет для нас большое значение. В настоящее время имеются хорошие возможности для обогащения новым содержанием азербайджано-словацкого сотрудничества в различных сферах. Верю, что Посольство нашей страны, приступившее к деятельности в Братиславе с прошлого года, внесет вклад в расширение двусторонних отношений.

Уверен, что мы приложим совместные усилия для дальнейшего укрепления наших межгосударственных связей, углубления сотрудничества в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Словакии", - говорится в поздравительном письме главы государства.