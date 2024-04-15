Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Словацкой Республики
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Словацкой Республики Питеру Пеллегрини, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Словацкой Республики.
Развитие наших дружественных отношений со Словакией представляет для нас большое значение. В настоящее время имеются хорошие возможности для обогащения новым содержанием азербайджано-словацкого сотрудничества в различных сферах. Верю, что Посольство нашей страны, приступившее к деятельности в Братиславе с прошлого года, внесет вклад в расширение двусторонних отношений.
Уверен, что мы приложим совместные усилия для дальнейшего укрепления наших межгосударственных связей, углубления сотрудничества в интересах наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Словакии", - говорится в поздравительном письме главы государства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре