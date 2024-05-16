Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan

16 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко ознакомились в Бакинском Экспо-центре с XVII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой - Caspian Agro и XXIX Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности - InterFood Azerbaijan.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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