https://news.day.az/officialchronicle/1660645.html Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan - ФОТО
Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan - ФОТО
16 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко ознакомились в Бакинском Экспо-центре с XVII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой - Caspian Agro и XXIX Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности - InterFood Azerbaijan.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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