Ряд полномочий министерства юстиции Азербайджана в связи с судами возложен на Судебно-правовой совет

Ряд полномочий, осуществляемых министерством юстиции в области организации работы судов, возложен на Судебно-правовой совет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях".

В соответствии с законом, на Судебно-правовой совет возлагаются полномочия касательно ведения судебной статистики, организации делопроизводства в судах, обеспечения трудовых и социальных прав судей, принятия мер по исполнению и соблюдению трудовой дисциплины в судах, проверки состояния организации работы по этим направлениям в судах первой и апелляционной инстанций, в случае вакантности должностей председателя и заместителя председателя в судах первой инстанции временного возложения исполнения их обязанностей на одного из судей, направления судей судов первой инстанции с их согласия в другой суд, предоставления им отпусков, утверждения структуры и штатного расписания аппаратов этих судов.

В соответствии с другими изменениями, из закона исключается возможность обращения соответствующего органа исполнительной власти о возбуждении дисциплинарного производства в отношении судей и направления судей в этот орган. Срок командировки судей с их согласия в Аппарат Судебно-правового совета сокращается до одного года. Кроме того, предусматривается право Судебно-правового совета возбуждать дисциплинарное производство в отношении судей судов всех инстанций в установленных законом случаях без наличия какого-либо обращения.

Изменения вступят в силу с 1 июня 2024 года.