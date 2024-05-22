Внесены изменения в положение и структуру МВД Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указы Президента Азербайджанской Республики об утверждении "Положения и структуры министерства внутренних дел Азербайджанской Республики" от 30 июня 2001 года № 518, об утверждении "Положения о военной форме одежды и знаках отличия военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики" и "Описания военной формы одежды и знаков отличия военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики" от 22 июля 2005 года № 268, об утверждении "Правил учреждения образовательных заведений специального назначения" и "Перечня образовательных заведений специального назначения" от 24 мая 2010 года № 274, а также в распоряжение об увеличении размера пособий курсантов военных учебных заведений Азербайджана от 29 ноября 2006 года № 1789.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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