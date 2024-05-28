Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 28 Мая - Дня Независимости

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю 28 Мая - Дня Независимости.

Как сообщает во вторник Day.Az, в публикации говорится:

"Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с Днем независимости, желаю всем крепкого здоровья и счастья, а нашей Родине - мира, спокойствия и прогресса!".