Президент Ильхам Алиев о Ходжалинском геноциде: Армения сама должна признать это, сама должна извиниться перед нами

Весь мир увидит, что такое армянское варварство. Это правда, и каждый должен это знать. Армения сама должна признать это, сама должна извиниться перед нами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в город Ходжалы.

"Только сделав это, нынешнее руководство Армении, возможно, сможет хоть немного смыть грехи этих дикарей, вандалов и кровопийц. Если оно этого не сделает, то, думаю, сама Армения никогда не сможет подняться на ноги. Прежде всего, Армения сама должна признать эту трагедию, это преступление, военное преступление", - сказал глава государства.