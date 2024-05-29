https://news.day.az/officialchronicle/1663973.html Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Литвы
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Литвы
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе по случаю его переизбрания на пост главы государства.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре