Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Литвы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе по случаю его переизбрания на пост главы государства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.