https://news.day.az/officialchronicle/1666772.html Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Египет - ФОТО
Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Египет - ФОТО
8 июня завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Арабскую Республику Египет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Каира главу государства провожали официальные лица.
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