Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Египет

8 июня завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Арабскую Республику Египет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Каира главу государства провожали официальные лица.