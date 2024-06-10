https://news.day.az/officialchronicle/1667073.html Президенты Азербайджана и Турции встретились в аэропорту Эсенбога Анкары - ФОТО
Президенты Азербайджана и Турции встретились в аэропорту Эсенбога Анкары - ФОТО
10 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган встретились в аэропорту Эсенбога Анкары.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре