Президенты Азербайджана и Турции встретились в аэропорту Эсенбога Анкары

10 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган встретились в аэропорту Эсенбога Анкары.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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