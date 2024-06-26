https://news.day.az/officialchronicle/1670703.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией, посвященной Национальному герою Натигу Гасымову - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией, посвященной Национальному герою Натигу Гасымову - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией, посвященной Национальному герою Натигу Гасымову.
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