Президент Ильхам Алиев поделился публикацией, посвященной Национальному герою Натигу Гасымову

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией, посвященной Национальному герою Натигу Гасымову.

Day.Az представляет публикацию: