https://news.day.az/officialchronicle/1672805.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в Карабахском университете в Ханкенди
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в Карабахском университете в Ханкенди
5 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в Карабахском университете в городе Ханкенди.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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