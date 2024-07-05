Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в Карабахском университете в Ханкенди

5 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в Карабахском университете в городе Ханкенди.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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