https://news.day.az/officialchronicle/1672834.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского комплекса водоочистных сооружений
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского комплекса водоочистных сооружений
5 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского комплекса водоочистных сооружений.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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