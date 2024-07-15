https://news.day.az/officialchronicle/1675002.html Назначен глава Исполнительной власти Дашкесанского района - Распоряжение
Назначен глава Исполнительной власти Дашкесанского района - Распоряжение
Орхан Иршад оглу Аббасов назначен главой Исполнительной власти Дашкесанского района.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре