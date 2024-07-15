Назначен глава Исполнительной власти Дашкесанского района

Орхан Иршад оглу Аббасов назначен главой Исполнительной власти Дашкесанского района.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.