В Азербайджане на реализацию проекта "Sağlam məhəllə" выделены 1,9 миллиона манатов - Распоряжение

В Азербайджане на реализацию проекта "Sağlam məhəllə" выделены 1,9 миллиона манатов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год, министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики первоначально выделены 1,9 миллиона (один миллион девятьсот тысяч) манатов на проведение в текущем году работ по строительству и оснащению оборудованием открытых площадок в 25 городах и районах Азербайджана в рамках проекта "Sağlam məhəllə".