Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Оксфорде с Президентом Финляндии Александром Стуббом

18 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Оксфорде с Президентом Финляндской Республики Александром Стуббом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече Президент Финляндии с удовлетворением вспомнил свой визит в регион в качестве действующего председателя ОБСЕ и недавний телефонный разговор с главой нашего государства, отметил вопросы, которые обсуждались во время этого телефонного разговора.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений между Азербайджаном и Финляндией.

Были затронуты вопросы, связанные с мирной повесткой дня между Арменией и Азербайджаном.

Глава нашего государства еще раз подчеркнул важность внесения соответствующих изменений в Конституцию Армении для продвижения мирной повестки и подписания мирного соглашения.

На встрече обсуждались вопросы энергетической безопасности Европы.

Президент Финляндии поздравил главу государства с проведением в нашей стране такого крупномасштабного мероприятия, как СОР29. Отметив, что с удовольствием примет участие в этом мероприятии, Александр Стубб пожелал Азербайджану успехов в его организации.

В ходе беседы было подчеркнуто, что тот факт, что армянская сторона не отреагировала положительно на предложение Великобритании о проведении встречи между Арменией и Азербайджаном в формате, в котором она прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности, вызывает удивление, с огромным сожалением отмечено, что это невозможно понять.