Президент Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии закрытия 4-го Саммита Европейского политического сообщества

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии закрытия 4-го Саммита Европейского политического сообщества.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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