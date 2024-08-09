https://news.day.az/officialchronicle/1680773.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием Хасратом Джафаровым бронзовой медали на Олимпиаде - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием Хасратом Джафаровым бронзовой медали на Олимпиаде - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием Хасратом Джафаровым бронзовой медали на Летних Олимпийских играх в Париже.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Ура! Наша очередная победа! Aзербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров завоевал бронзовую медаль! От всей души поздравляю нашего спортсмена! Спасибо всем победителям, подарившим радость азербайджанским болельщикам!"
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