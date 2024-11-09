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Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 9 Ноября - Дня Государственного флага - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился в своих официальных аккаунтах в социальных сетях фотопубликацией по случаю 9 Ноября -Дня Государственного флага. Как сообщает в субботу Day.Az, в публикации говорится: "9 ноября - День Государственного флага".