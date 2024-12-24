Майя Санду направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Молдова Майя Санду направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.

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