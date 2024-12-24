https://news.day.az/officialchronicle/1717921.html Майя Санду направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Президент Республики Молдова Майя Санду направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется
Майя Санду направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Молдова Майя Санду направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
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