Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", потерпевшего крушение недалеко от города Актау в Казахстане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели пассажиров и экипажа самолета "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего крушение в Мангистауской области Казахстана.

Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования Вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана.

По моему поручению при Правительстве Казахстана создана государственная комиссия, которая принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также оказывает максимальное содействие в спасении жизней и реабилитации выживших граждан.

Заверяю Вас, в духе дружбы и братства Казахстан обеспечит всестороннюю поддержку азербайджанской стороне в помощи пострадавшим и их благополучному возвращению на родину, а также в процессе выяснения всех обстоятельств этого происшествия", - говорится в письме.