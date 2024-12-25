Эмомали Рахмон выразил соболезнование Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" близ города Актау, Казахстан, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

С чувством сопереживания и глубокой печали воспринял трагическое известие о крушении пассажирского авиалайнера "Азербайджанских авиалиний" близ аэропорта города Актау Республики Казахстан, в результате которого имеются большие человеческие жертвы.

Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - говорится в письме.