Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном

В Абу-Даби состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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