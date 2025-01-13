https://news.day.az/officialchronicle/1722606.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном - ФОТО В Абу-Даби состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном - ФОТО
В Абу-Даби состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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