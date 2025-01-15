https://news.day.az/officialchronicle/1723072.html Председатель Государственного административного совета Республики Союз Мьянма выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Председатель Государственного административного совета Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения 25 декабря 2024 года близ города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс...
Председатель Государственного административного совета Республики Союз Мьянма выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Государственного административного совета Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения 25 декабря 2024 года близ города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре