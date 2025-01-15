Наследный принц государства Кувейт направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями

Наследный принц государства Кувейт шейх Сабах Халид аль-Хамад аль-Мубарак ас-Сабах направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения 25 декабря 2024 года близ города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Президент дружественной Азербайджанской Республики Ваше превосходительство господин Ильхам Алиев.

Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Известие о крушении на территории Казахстана пассажирского самолета компании "Азербайджан Хава Йоллары", в результате которого погибли и пострадали люди, было воспринято в Государстве Кувейт с глубокой скорбью и печалью.

Ваше превосходительство, выражаю соболезнования Вам и дружественному азербайджанскому народу, семьям погибших. Прошу Всевышнего Аллаха упокоить души погибших, да будет земля им пухом. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме.